Forbes: Российские «Герани» изменили тактику

Российские дроны-камикадзе «Герань» атакуют цели на Украине все чаще, пишет Forbes. По данным издания, за первые 11 дней сентября Россия применила на Украине более 400 «Гераней», в то время как за весь август эти летающие «камикадзе» нанесли 800 ударов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии