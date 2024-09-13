Forbes: Российские «Герани» изменили тактику

Российские дроны-камикадзе «Герань» атакуют цели на Украине все чаще, пишет Forbes. По данным издания, за первые 11 дней сентября Россия применила на Украине более 400 «Гераней», в то время как за весь август эти летающие «камикадзе» нанесли 800 ударов.