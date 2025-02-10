Больше 50% россиян не откладывают деньги на будущее

Чуть больше половины россиян не имеют накоплений, а большинство из тех, у кого есть дети, не откладывают деньги и на их будущее, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field.
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