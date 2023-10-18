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Царьград

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Экстренно госпитализировали спикера регионального парламента Якутии Еремеева

Экстренно госпитализировали спикера регионального парламента Якутии Еремеева

Почему на больничной койке оказался председатель Ил Тумэн Алексей Еремеев расскажет «Царьград».Сегодня, 18 октября, председатель Государственного собрания Якутии Алексей Еремеев заставил изрядно поволноваться своих коллег.

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