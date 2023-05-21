Царьград

5 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Матвеенко
    Правильно сделал! Оградил от трагедий детей и домашних животных. Эта псина могла бы затем кого-то растерзать насмерть!Мужчина застрелил...
  • ММ
    В 1942 году Набиуллина бы финансировала Гитлера!Михаил Хазин указ...
  • Валерий Махахей
    Пидрила финский!!!Вилле Хаапасало п...

Бойцы СВО пожаловались губернатору Авдееву об отсутствии газа в военном городке Владимирской области

Бойцы СВО пожаловались губернатору Авдееву об отсутствии газа в военном городке Владимирской области

Участники СВО живут в военном городке «Костерёво-1» без газа и с перебоями воды.Участники спецоперации на Украине и боевых действиях в Сирии пожаловались губернатору Владимирской области Александру Авдееву о проблемах в военном городке Костерёво-1.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх