Бойцы СВО пожаловались губернатору Авдееву об отсутствии газа в военном городке Владимирской области

Участники СВО живут в военном городке «Костерёво-1» без газа и с перебоями воды.Участники спецоперации на Украине и боевых действиях в Сирии пожаловались губернатору Владимирской области Александру Авдееву о проблемах в военном городке Костерёво-1.
Участники СВО живут в военном городке «Костерёво-1» без газа и с перебоями воды.Участники спецоперации на Украине и боевых действиях в Сирии пожаловались губернатору Владимирской области Александру Авдееву о проблемах в военном городке Костерёво-1.
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