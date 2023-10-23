Гагин: Киев мог получить от США ракеты ATACMS до того, как об этом узнала Россия

Киевский режим мог получить от Соединенных Штатов ракеты ATACMS до того, как об этом узнала Россия. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин считает, что американские ракеты ATACMS были поставлены Украине ранее — до того, как у нас узнали, поскольку в американском Белом доме довольно давно был принят новый военный бюджет.