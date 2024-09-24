Штраф или тюрьма? Что грозит за резкие слова в адрес властей онлайн

В проекте поправок к Уголовному кодексу РФ, разработанном Василием Пискаревым, председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, предлагается ужесточить наказание за публичное оскорбление представителей власти в интернете или через СМИ.
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