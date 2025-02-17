Сальдо в ответ на ложь Каллас назвал число погибших мирных граждан на Херсонщине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что в украинском конфликте «не гибнут мирные россияне», назвал число погибших и пострадавших мирных граждан российского региона лишь с начала 2025 года.
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