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Сальдо в ответ на ложь Каллас назвал число погибших мирных граждан на Херсонщине

Сальдо в ответ на ложь Каллас назвал число погибших мирных граждан на Херсонщине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что в украинском конфликте «не гибнут мирные россияне», назвал число погибших и пострадавших мирных граждан российского региона лишь с начала 2025 года.

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Комментарии
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Татьяна Гаранина
Кая Каллас - бессердечная фашистка!!! ей 47 лет, и дети ей уже не светят1
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20 час.
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