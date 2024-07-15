Рок-фестиваль "Ветер Сибири" переезжает из Мочище

Организаторы приняли решение перенести мероприятие поближе.Организаторы фестиваля рок-музыки "Ветер Сибири" предупредили гостей, что в этом году мероприятие состоится не на аэродроме "Мочище" в пригороде Новосибирска, а непосредственно на территории мегаполиса.