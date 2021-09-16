ДрузьяПолитикаАбусир: как рушатся версии официальной истории Запретные Темы Истории Абусир: как рушатся версии официальной истории Пирамиды Ниусерра и Нефериркара Кучи камня.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновИз "Эзотерическая психология", т.1, стр 23- 25 Этих семь мы называем различными именами в следующем порядке. 1. Владыка Могущества или Воли. Эта Жизнь изъявляет волю к любви и использует могущество как выражение божественного благодеяния. В качестве тела Своего проявления Он использует ту планету, которая эзотерически замещается Солнцем. 2. Владыка Любви-Мудрости, Который является воплощением чистой любви и считается эзотеристами столь же близким сердцу Солнечного Логоса, сколь близок был сердцу Христа из Галилеи Его возлюбленный ученик. Эта Жизнь наделяет каждую форму качеством любви с её более материальным проявлением – желанием, и является принципом притяжения природы и хранителем Закона Притяжения, который представляет собой жизненную демонстрацию чистого Бытия. Владыка Любви – самый могущественный из семи Лучей, поскольку Он находится на том же космическом Луче, что и солнечное Божество. Он выражает Себя главным образом через планету Юпитер, являющуюся телом Его проявления. 3. Владыка Активного Интеллекта. Его работа более тесно связана с материей, и Он работает в сотрудничестве с Владыкой Второго Луча. Он действует как мотивирующий импульс в начальной работе творения. Его тело проявления – планета Сатурн Солнечной системы, и через посредство материи (которая служит препятствием, создающим благоприятную возможность) Он обеспечивает человечество обширным полем эксперимента и опыта. Здесь я хотел бы отметить, что когда я использую личные местоимения применительно к этим 24] великим силам и говорю о них в понятиях личности, не следует обвинять меня в Их персонификации. Я имею в виду сущность, чистое Бытие, а не человеческую личность. Но при ограничениях, существующих в языке, и при обучении тех, кто мыслит в терминах низшего конкретного ума и чья интуиция дремлет или только едва пробуждается, я вынужден выражаться иносказательно и использовать язык словесных символов. Хочу также подчеркнуть, что все мои утверждения делаются в связи с нашей планетой и адаптированы для понимания человечеством этой планеты. Описываемая мной работа составляет лишь часть работы этих Существ. Каждое из Них имеет собственную задачу и сферу влияния, а так как наша Земля не входит в число семи священных планет (и не является телом проявления ни одного из семи основных Лучей), то в целях и видах активности этих Существ ей отведена лишь второстепенная роль. 4. Владыка Гармонии, Красоты и Искусства. Главная задача этого Существования – создание Красоты (как выражения истины) в результате свободного взаимодействия жизни и формы и в соответствии с тем образом Красоты, который заложен в начальном плане, существующем в уме Солнечного Логоса. Тело проявления этой жизни не раскрывается, но эманирующая от неё активность порождает то сочетание звуков, цветов и словесной музыки, которое выражает – через форму идеала – то, что заключено в изначальной идее. Этот четвёртый Владыка творческого выражения возобновит свою активность на Земле примерно через шестьсот лет, хотя первые слабые признаки Его влияния ощущаются уже и сейчас, и в следующем веке произойдёт новый подъём творческого искусства во всех его видах.Юрий Ильинов5. Владыка Конкретного Знания и Науки. У этой Великой Жизни такая же тесная связь с умом творческого 25] Божества, как у Владыки Второго Луча – с сердцем того же Божества. В настоящее время влияние Его велико, но не так сильно, как будет позднее. Наука – это психологическое раскрытие в человеке, соответствующее этому лучевому влиянию и только начинающее свою реальную работу. Влияние этого Владыки возрастает в могуществе, тогда как влияние шестого Владыки идёт на убыль. 6. Владыка Преданности и Идеализма. Это солнечное Божество представляет собой особое и характерное выражение качества Солнечного Логоса. Не забывайте, что в великой схеме всего мироздания (а не только нашей вселенной) наш Солнечный Логос так же отличается и имеет свои особенности, как и любой из сынов человеческих. Эта лучевая сила вместе со Вторым Лучом является подлинным и существенным выражением божественной природы. Воинственное отстаивание идеала, однонаправленная преданность жизненному намерению и божественная искренность характеризуют этого Владыку, накладывая отпечаток на всё, что входит в тело Его проявления. Продвинутые эзотеристы спорят, является Марс планетой Его проявления или нет. Но нужно помнить, что не все планеты служат телами для выражения Владык Лучей. «Планет выражения» (говоря словами древних Риши) десять, и только семь лучевых Жизней считаются Строителями системы. Отношения Луча и планеты – это великая тайна, которая открывается лишь при высших посвящениях. Поэтому не ищите полной информации в настоящее время. Сейчас влияние шестого Владыки идёт на убыль. 7. Владыка Церемониального Порядка или Магии сейчас набирает силу и медленно, но верно усиливает своё влияние. Оно наиболее ощутимо на физическом плане вследствие точного числового соотношения 26] (например) между Владыкой Седьмого Луча и седьмым планом, физическим, а седьмая коренная раса увидит совершенное выражение закона и порядка. Этот Луч порядка и его выход на сцену частично является причиной нынешней тенденции к диктатуре правительств и усилению власти центральных правительственных органов.Комментировать
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