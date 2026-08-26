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Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»

Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»

 Валерия Городецкая Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»@ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

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Комментарии
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Игорь Иванюк
Странник
А медведев не в курсе как к нему в России то относятся? Он бы над этим думал, а не свою сущность показывал
А причем тут отношение к нему в России??? Он правильно дал определение дебилу, который придумал для Финляндии опасность со стороны России... Россияне оставляли кучу денег в Финляндии. Итог бездарного правления Стубба - это разорение приграничных предпринимателей своей страны. Так кто он, если не дебил?
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4 н.
Игорь Василевский
Медведев назвал этого.... ласково, одним словом. Был дураком, а стал дебилом. Что тут не понятно?
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4 н.
Сергей Овчинников
Алексей Тан
Тем более.... &amp;quot;наше&amp;quot; еврейское СМИ ТВ... все эти годы... в негативе показывали и рассказывали... О народе Украины!... А НЕ о еврейском руководстве Украины!... Тоже самое, они и сейчас &amp;quot;гонят&amp;quot; и сейчас о назначенцах на Европейском полуострове,,.. А не тех с иудейского Уолл стрит,... кто и назначает и указывает линию поведения!.... : ПРИМЕР... - Клич Меркель мигрантам ... -&amp;quot;приезжайте!... ВСЕХ примем!&amp;quot;... А она, всего лишь, озвучила ЭТО!... НЕ просто же так... эта польская ЕВРЕЙКА, комсомолка... стала президентом ФРГ.
Да я вообще-то сделал пометку не потому, что пытался защитить этого недотёпу, а так, для уточнения деталей. Так что, нет причины сильно дискутировать по этому поводу, не принципиально.
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3 н.