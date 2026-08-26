Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»

Сергей Овчинников

Алексей Тан

Тем более.... &quot;наше&quot; еврейское СМИ ТВ... все эти годы... в негативе показывали и рассказывали... О народе Украины!... А НЕ о еврейском руководстве Украины!... Тоже самое, они и сейчас &quot;гонят&quot; и сейчас о назначенцах на Европейском полуострове,,.. А не тех с иудейского Уолл стрит,... кто и назначает и указывает линию поведения!.... : ПРИМЕР... - Клич Меркель мигрантам ... -&quot;приезжайте!... ВСЕХ примем!&quot;... А она, всего лишь, озвучила ЭТО!... НЕ просто же так... эта польская ЕВРЕЙКА, комсомолка... стала президентом ФРГ.