В России захотели освободить многодетных от процентов на время кредитных каникул

С инициативой выступила Яна Лантратова Первый замглавы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением освободить многодетные семьи от уплаты процентов по кредиту, начисленных во время кредитных каникул, пишет ТАСС.