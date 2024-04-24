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Петербургский дневник

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В России захотели освободить многодетных от процентов на время кредитных каникул

В России захотели освободить многодетных от процентов на время кредитных каникул

С инициативой выступила Яна Лантратова Первый замглавы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением освободить многодетные семьи от уплаты процентов по кредиту, начисленных во время кредитных каникул, пишет ТАСС.

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