Вынесено судебное решение о нанесении тяжкого вреда здоровью

Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, назначил ей условное лишение свободы. Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района Севастополя суд вынес обвинительный приговор в отношении уроженки Московской области 1992 года рождения.