Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 119 подписчиков

Вынесено судебное решение о нанесении тяжкого вреда здоровью

Вынесено судебное решение о нанесении тяжкого вреда здоровью

Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, назначил ей условное лишение свободы. Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района Севастополя суд вынес обвинительный приговор в отношении уроженки Московской области 1992 года рождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии