Вынесено судебное решение о нанесении тяжкого вреда здоровью

Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, назначил ей условное лишение свободы. Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района Севастополя суд вынес обвинительный приговор в отношении уроженки Московской области 1992 года рождения.
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