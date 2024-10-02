ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. У наших соседушек из Норвегии нервы начали сдавать и с-о-п-л-и пошли пузырём, после того, как большой противолодочный корабль Северного Флота «Адмирал Левченко» п-а-л-ь-н-у-л произвел предупредительный в-ы-с-т-р-е-л в сторону норвежского траулера.
Ларс, там русские. Может ну их, и мимо поплывём? Ларс, ну пожалуйста"- случай в море
Комментарии
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Кошмар
Во первых, это придурок Алтайцев, такой же безграмотный, как и ты, всех несогласных с ним, обзывает нацистской сволочью. Я ему лишь отфутболил его же выражение. Во вторых, ты сама нацистская сволочь. Мало того, что не разбираешься в терминах, ещё и наших военных, которые Россию защищают от нацистов, обзываешь придурками. А разницу между территориальными водами и экономической морской зоной у нас знает каждый грамотный человек, окончивший вуз. Но тебя, похоже, к грамотным отнести нельзя, как впрочем, и Алтайцева. Ты же кроме истории КПСС ничего в ВУЗе не изучала, пропагандистка ты наша... 😀 Ещё раз говорю - информация здесь пишется для грамотных людей, а не для недоучек. И не надо выкручиваться, как уж на сковородке. Лучше займись самообразованием. Что касается дискредитации российских моряков, то ею занимается Алтайцев, который не имея понятия, что такое экономическая зона, обвинил моряков в нарушении международного права, и ты, поддержавшая его и обозвавшая наших военных придурками. И не надо сваливать с больной головы на здоровую, покрывая свою неграмотность. Не знаешь значение термина, сначала поищи в интернете его значение, а потом уже высказывай своё мнение. Вот так должно быть, дорогие нацистские сволочи и провокаторы Ирина52 и придурок томский Алтайцев. А статья написана грамотно, профессионально, и никакой дискредитации российских военных моряков не несёт. Хватит херню нести Ирина52. Никакой автор здесь не собирается опускаться до твоего примитивного уровня знаний.😀 И ещё для совсем неграмотных - исключительная экономическая морская зона, как и территориальные воды и международные воды, это не военные термины, а скорее, правовые и географические.
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5 час.
Вадим Кузнецов
Г-да норвеи, никак, решили ролевушку замутить, на тему "тюленьих войн"? Пожелаю им удачи и счастья! Черт возьми, любой клоп точно знает, что он - в центре мира!
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2 час.
Ирина52
Насчет безграмотности - чья корова бы мычала. Сразу видно, что в обществознании Вы ноль. А если географию изучали только в школе и такие специальные понятия в курс не входили, то знание азов наук об обществе и правил написания текстов для широкой публики - вещь необходимая для образованных людей. Вы в этой области не только не профессионал, но и не имеете желания им стать. Либо - тоже возможно- провокатор.
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28 мин.
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