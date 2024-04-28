Посол Литвы намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. Он опубликовал коллаж с фото моста и запуска ракеты, добавив следующий текст: «Если у кого-то не было возможности сфотографироваться на мосту, время ещё есть».