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Русская весна

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Посол Литвы намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Посол Литвы намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту.  Он опубликовал коллаж с фото моста и запуска ракеты, добавив следующий текст: «Если у кого-то не было возможности сфотографироваться на мосту, время ещё есть».

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