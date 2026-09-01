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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Юшкевич-младший завершил карьеру хоккеиста в 29 лет. Защитник был на просмотре в «Шахтере» из Солигорска

Защитник Дмитрий Юшкевич-младший завершил карьеру хоккеиста в 29 лет.  Об этом сообщила пресс-служба солигорского « Шахтера », где игрок был на просмотре.

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