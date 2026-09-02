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Парные татуировки, тайный брак и уход от славы: как сложилась судьба первой жены Влада Топалова Ксении Данилиной

Парные татуировки, тайный брак и уход от славы: как сложилась судьба первой жены Влада Топалова Ксении Данилиной

В начале 2010-х годов бывший солист Smash!! Влад Топалов оставался постоянным героем светских хроник.

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