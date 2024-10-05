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Под Омском «Лада» сбила лося и въехала в «Тойоту», погибли четыре человека

Под Омском «Лада» сбила лося и въехала в «Тойоту», погибли четыре человека

Смертельное ДТП с участием лося и двух автомобилей произошло в Омской области вечером 5 октября. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области Как предварительно установили сотрудники ГАИ, водитель автомобиля «Лада Гранта» на дороге Омск – Муромцево сбил лося, который выбежал на проезжую часть.

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