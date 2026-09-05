60-летняя москвичка родила третьего ребёнка

Роды после ЭКО в 60 лет звучат как сюжет фантастического фильма, но для одной московской семьи эта история стала самой настоящей реальностью — и началась она задолго до дня, когда в палате раздался первый крик малыша.
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