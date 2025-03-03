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«Все, что нам кажется светом» Паял Кападиа: человек человеку — путь

«Все, что нам кажется светом» Паял Кападиа: человек человеку — путь

На экранах — первый индийский фильм в Каннском конкурсе за тридцать лет. Камерная фреска «Все, что нам кажется светом» удостоилась Гран-при фестиваля, но несомненно заслужила все награды планеты, включая «Золотую пальмовую ветвь», которую в этом году по умышленному недоразумению забрал антипод — фриковатая «Анора» Шона Бэйкера.

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