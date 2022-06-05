Представительство ДНР: ВСУ за сутки 62 раза обстреляли республику, погибли пять человек

ВСУ 62 раза обстреляли ДНР за сутки, погибли 5 человек, об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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