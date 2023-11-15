Студенты из Иркутского госуниверситета помогают семьям участников СВО

Семьи участников специальной военной операции получили помощь от студентов Иркутского государственного университета, которые проходят подготовку в Военном учебном центре имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А.
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