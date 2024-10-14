Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский полковник: Россия начала второй этап наступления. У нас проблемы по всему фронту

Украинский полковник: Россия начала второй этап наступления. У нас проблемы по всему фронту

Украинская армия имеет проблемы с обороной практически по всему фронту. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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