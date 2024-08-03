Удар в Тегеране. США теряют стратегический интерес к Израилю, и Б. Нетаньяху идет ва-банк Бывают дни затишья, а бывают дни, когда новости – одна «чудесатей» другой, идут друг за другом.
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Удар в Тегеране. США теряют стратегический интерес к Израилю, и Б. Нетаньяху идет ва-банк Бывают дни затишья, а бывают дни, когда новости – одна «чудесатей» другой, идут друг за другом.
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