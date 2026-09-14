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Хореограф Федорченко о «нафталине» в постановках: «Мне не нравится, когда в программе нет идеи, когда просто берут известную музыку и катаются в расчете, что она вытащит»

Хореограф Артем Федорченко  рассказал, что считает «нафталином» в современном фигурном катании. На этот сезон Федорченко ставил программы, в частности, Аделии Петросян, Марии Захаровой, Камилле Нелюбовой, Софие Дзепке, Ксении Гущиной, Льву Лазареву и Арсению Федотову.

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