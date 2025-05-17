Эмомали Рахмон отменил уголовную ответственность за лайки в соцсетях

Закон, отменяющий уголовную ответственность за размещение лайков и других знаков под публикациями в социальных сетях, подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает 15 мая пресс-служба главы государства.
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