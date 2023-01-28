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Грядет что-то страшное: появление над Киевом огромных стай воронов не сулит Украине ничего хорошего

Грядет что-то страшное: появление над Киевом огромных стай воронов не сулит Украине ничего хорошего

Представителям киевского режима, а также рядовым гражданам Украины следует серьезно относиться к необычному природному явлению, которое возникло в небе над Киевом.

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