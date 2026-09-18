Киевлян потери семейной четы не очень расстроили Дмитрий Родионов Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Александр Аверин Дмитрий Ежов Иван Мезюхо В среду был нанесен удар беспилотниками по складу Фонда Елены Зеленской в Киеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВКС России возобн...
- Иллюзия многовект...
- «Мы достойно прох...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым