РЕН ТВ

195 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    У нас пока еще закрыто. Обложку с терминалов сняли, все отремонтировали, все тщательно  вымыли и внутри, и снаружи, д...Иностранные СМИ о...
  • Светлана Снегина
    они вывеску у одного японского кафе сперли. ждем судов ))))Иностранные СМИ о...
  • Светлана Снегина
    еще одно старое здание с проводкой на ладанВ Петербурге гори...

Ученые впервые за 100 лет обнаружили редкую гигантскую черепаху

Ученые впервые за 100 лет обнаружили редкую гигантскую черепаху

соцсети Европейские ученые совместно с коллегами из США обнаружили редчайший вид черепахи Chelonoidis phantasticus, которая считалась исчезнувшей на протяжении уже более ста лет, передает научно-публицистический журнал Nature Communications Biology.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх