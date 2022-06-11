Ученые впервые за 100 лет обнаружили редкую гигантскую черепаху

соцсети Европейские ученые совместно с коллегами из США обнаружили редчайший вид черепахи Chelonoidis phantasticus, которая считалась исчезнувшей на протяжении уже более ста лет, передает научно-публицистический журнал Nature Communications Biology.
соцсети Европейские ученые совместно с коллегами из США обнаружили редчайший вид черепахи Chelonoidis phantasticus, которая считалась исчезнувшей на протяжении уже более ста лет, передает научно-публицистический журнал Nature Communications Biology.
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