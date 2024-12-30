Шаймиев: Самая любимая елочная игрушка — самодельная

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал в интервью изданию «ГлагоL», что его радуют самодельные елочные игрушки, которые ему дарят дети, и предположил, с чем могут быть связаны эти чувства.
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