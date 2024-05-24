Бортников: НАТО втаскивает Молдавию в противостояние с РФ и Белоруссией

Страны НАТО «втаскивают Молдавию» в военное противостояние с Россией и Белоруссией, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке.
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