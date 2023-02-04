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Звезды шоу-бизнеса посетили премьеру комедии «Свободные отношения» в Москве

Звезды шоу-бизнеса посетили премьеру комедии «Свободные отношения» в Москве

Светская премьера комедийной мелодрамы режиссера Дмитрия Невзорова прошла в кинотеатре «Художественный» в столице, ее посетили звезды отечественного шоу-бизнеса и кино, после показа поделившиеся своими мнениями о свободе в семейных отношениях.

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