Звезды шоу-бизнеса посетили премьеру комедии «Свободные отношения» в Москве

Светская премьера комедийной мелодрамы режиссера Дмитрия Невзорова прошла в кинотеатре «Художественный» в столице, ее посетили звезды отечественного шоу-бизнеса и кино, после показа поделившиеся своими мнениями о свободе в семейных отношениях.