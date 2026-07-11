Түбән Камада яшәүчене БПЛА һөҗүме видеосын интернетка урнаштырган өчен тоткарлаганнар

Түбән Камада яшәүче ир-атны БПЛА һөҗүме видеосын интернетка урнаштырган өчен тоткарлаганнар. ТР буенча Эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, 33 яшьлек ир-ат Түбән Каманың бер сәнәгать предприятиесенә пилотсыз очкыч һөҗүме шаһиты булган.
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