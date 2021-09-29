Мир в котором мы живём

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Свобода не по карману

Свобода не по карману

А куда подевались все эти сторонники "рынка газа", когда цена на газ — уже 1000 долларов в Европе? Где все эти Порошенко, Тимошенко, Яценюк, Гройсман, Кличко? Почему не требуют продавать газ украинцам по 30 тысяч? Почему, наоборот, требуют продавать дешевле? А как же "рынок газа", черти вы оранжевые? Не вы ли к этому "рынку" страну привели? А почему не слышно всех этих показных русофобов: за свободу надо платить? Или не до свободы уже, когда так дорого за неё платить придётся? Не по карману свобода, да? Не до свободы уже, лишь бы газ подешевле? Вся ваша ассоциация с ЕС, весь ваш "рынок газа" накрылись медным тазом.

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Serg
Укропия идет ниже и ниже, где ЕС никто не может понять, но укропы кричат в ЕС хочу и что, один ответ ни чего!
яков эйнгард
Харэ про хохлов.Автор про Россию рассказывай,как народ живёт.
Vlad Влад
Да уж, в картонных коробках живём, солёных ежей доедаем, на телегах ездим...вот только, как ни посмотрю, так вечером, возле дома, телегу припарковать негде, все места другими телегами заставлены!))
Руслан Баратов
Не-не! Реформы надо продолжать, нельзя бросать на пол пути, надо идти до полного конца.
мирас Закироув
Имел ввиду : до конца Усраины?
Leonid Demyanov
"ограбленное население и новые дворцы у олигархов..." - один к одному, как и у нас в Росссии.
Алексей
Переселенцам в Россию так кажется.
Резидент 007
Сегодня по уровню жизни населения Украина прочно занимает последнее место в Европе. Уверенными шагами отодвинула Молдавию. При рекордном внешнем долге они ищут где-бы ещё занять денег. И желательно побольше. Слабоумные идиоты.
Марина Кондратьева
Остается только вспомнить пророческие слова канцлера Германии фон Бисмарка, сказанные в середине 19 века: "Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «у к р а и н ц ы»! (в оригинале "ХОХЛЫ") Это отребье, взращённое поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готовы за власть и доходное место убить собственного отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех, кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелись в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность».
Борис Осипов
Марина Кондратьева
Абсолютно верно! И в середине 20 века народный писатель, интеллигент так же охарактеризовал СВОЙ НАРОД! Практически подтвердил слова Бисмарка! Украинцы! Вам не стыдно???
Марина Кондратьева
конечно эти слова в 21 веке прежде всего относятся к тем, кто имеет капиталы и к тем, кто во власти. Но и простые украинцы МОЛЧАТ и МИРЯТСЯ с издевательствами от своих властей. Почему? Потому что ни жизнь в Советские времена, ни в последние 30 лет их НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛА! И действительно " Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, ... "предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью"??? Молча и убого существуют, не делая ни одной попытки к сопротивлению? Ну тогда молча и убого придут к своему естественному концу. И пожалеть-то нечего - сами выбрали, сами это захотели.
Николай Титов
Раздражает этакий пафос, типа вот они такие сякие и прочее и прочее. В России ЖКХ то же дорожает, у нас то же не ангелы с крылышками, а те же специалисты набивающие себе карманы. И бизнес у нас своеобразный, я плачу за 1 квт более 4 руб, а Китацам продают по 1,15. Ну чем я хуже Китайца. И даже Казахам Сечин продает АИ - 92 по 25 руб/литр, а Россиянам почти по 50. Такое ощущение, что автор не там, ну совсем не там врагов ищет!

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