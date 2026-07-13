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Царьград

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The Guardian: Визит Томми Робинсона в Москву вызвал критику в Британии

The Guardian: Визит Томми Робинсона в Москву вызвал критику в Британии

Британский ультраправый активист Томми Робинсон посетил Москву, вызвав критику. Визит, оплаченный Musk Foundation, насторожил лидера либерал-демократов Эда Дейви, который призвал к защите британской демократии от внешнего влияния.

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