Завершено расследование дела американца Татера о нападении на полицейского

Следствие утвердило обвинительное заключение гражданину США Джозефу Татеру по делу о нападении на полицейского в столичной гостинице Radisson, следует 22 марта из документов, находящихся в распоряжении ТАСС.
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