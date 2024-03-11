Захарова раскритиковал заявление властей Эстонии об освобождении Таллина

Эстонские власти вторят Украине, ориентируясь на гитлеровцев в своей маниакальной русофобии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя обвинения Таллина в адрес российской авиации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии