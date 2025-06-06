Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Китай  с  его  ВВП  в  24%от мирового  может заставить  США  уважительно говорить с ним. Увы, но России с её 2,55%  о...Позвонил, вызвал ...
  • Владимир Алтайцев
    Уже очевидно, что Трампу  радикально перестроить США, и можно предположить, что уже через полтора года - после промеж...Позвонил, вызвал ...
  • Владимир Алтайцев
    Многие страны пока ломают комедию, но это тоже совсем ненадолго, потому что у США  припереть весь мир к стенке, заста...Позвонил, вызвал ...

Умер брызгавший слюной на русских Евгений Дога, молдавский композитор: Мария Захарова, представитель МИД РФ, глубоко скорбит

Умер брызгавший слюной на русских Евгений Дога, молдавский композитор: Мария Захарова, представитель МИД РФ, глубоко скорбит

БлокнотРУ Разок написать вальс для советского фильма, а потом плеваться в России и требовать запрета русского языка – и по тебе будет официально скорбеть МИД РФ Странную непоследовательность с «культурой отмены» демонстрируют в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх