Музыка: О чём молчал самый закрытый из «битлов»: 80 лет назад родился Джордж Харрисон

Джордж Харрисон – это музыкант, который совершенно не нуждается в представлениях. Самый тихий из участников легендарной ливерпульской четвёрки, которая своей музыкой покорила весь мир, был весьма успешен и в сольном творчестве.
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