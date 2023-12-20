МВД объяснило, почему в Барнауле автобусы сбивают пешеходов и врезаются в машины

В ДТП с участием общественного транспорта за год получили травмы 106 человек В Барнауле за 11 месяцев 2023 года произошло 75 дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта, сообщает региональное МВД.
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