Путин передал государству имущество компании — оператора «Сахалина-2»

Согласно указу президента, прежние иностранные участники проекта также смогут получить доли в новой компанииПрезидент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в энергетике в связи с недружественными действиями иностранных государств.
Согласно указу президента, прежние иностранные участники проекта также смогут получить доли в новой компанииПрезидент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в энергетике в связи с недружественными действиями иностранных государств.
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