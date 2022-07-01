Daily Storm

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Путин передал государству имущество компании — оператора «Сахалина-2»

Путин передал государству имущество компании — оператора «Сахалина-2»

Согласно указу президента, прежние иностранные участники проекта также смогут получить доли в новой компанииПрезидент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в энергетике в связи с недружественными действиями иностранных государств.

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