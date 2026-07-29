Adani задумалась о покупке крупного английского портового оператора

Возможность подачи заявки о покупке доли в Associated British Ports (ABP) начала рассматривать индийская компания Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) крупнейший частный портовый оператор Индии, 29 июля сообщает The Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.