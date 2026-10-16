Приговор пытались оспорить в апелляции, однако краевой суд не нашел оснований для его изменения Алтайский краевой суд не стал менять приговор бывшему главе Бийска Николаю Нонко по делу, связанному со "спековскими" домами.
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