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ПВО - не панацея. Спасти русские города от атак ВСУ может непростое решение

ПВО - не панацея. Спасти русские города от атак ВСУ может непростое решение

В последние дни Белгород стал чуть ли не ежедневно подвергаться массированным атакам врага. 30 декабря противник нанёс болезненный удар, жертвами которого стали 25 человек, больше сотни ранены.

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Комментарии
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Ed Red
Бла-бла-бла  при полном отсутствии смущения об этом характере текста
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11 час.
Валерий Ворожищев
Для чего писать - у нас всё есть, но нужно то, это и прочее, а результата нет. Отсюда выход - всеобщая мобилизация и решение украинского вопроса. Затягивание может привести к не тому результату, которого ожидаем.
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10 час.
Олег Едаменко
Я белгородец, и вот моё мнение: ответка нужна, но не по площадям и магазинам. Бить надо по энергетике, транспорту и связи. Сейчас идёт волна холода, влупить по крупным котельным и электрическим подстанциям (особенно крупным) - пусть хохлы помёрзнут. Раздолбать им ж/д узлы, типа Харьковской сортировки - всё, нет подвоза топлива и еды, пусть поголодают. В том же Харькове полтора миллиона рыл живёт, много их останется там мёрзнуть и голодать? А как и чем воевать, если из-за разрушенной ж/д инфраструктуры подвоза БК нет? Пусть голодают и мёрзнут, пусть бегут на Запад, где они никому нах не нужны, это будет лучшая ответка за Белгород.
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9 час.

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