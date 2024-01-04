ПВО - не панацея. Спасти русские города от атак ВСУ может непростое решение

Для чего писать - у нас всё есть, но нужно то, это и прочее, а результата нет. Отсюда выход - всеобщая мобилизация и решение украинского вопроса. Затягивание может привести к не тому результату, которого ожидаем.

Олег Едаменко

Я белгородец, и вот моё мнение: ответка нужна, но не по площадям и магазинам. Бить надо по энергетике, транспорту и связи. Сейчас идёт волна холода, влупить по крупным котельным и электрическим подстанциям (особенно крупным) - пусть хохлы помёрзнут. Раздолбать им ж/д узлы, типа Харьковской сортировки - всё, нет подвоза топлива и еды, пусть поголодают. В том же Харькове полтора миллиона рыл живёт, много их останется там мёрзнуть и голодать? А как и чем воевать, если из-за разрушенной ж/д инфраструктуры подвоза БК нет? Пусть голодают и мёрзнут, пусть бегут на Запад, где они никому нах не нужны, это будет лучшая ответка за Белгород.