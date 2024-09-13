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Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный гороскоп семья-любовь за 16 - 22 сентября

Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный гороскоп семья-любовь за 16 - 22 сентября

На вас будут обращать внимание, причем те, от кого вы совершенно этого не ожидали. Новый роман может несколько спутать мысли, постарайтесь прислушиваться к голосу своей интуиции, потому что голос разума расслышать будет труднее.

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