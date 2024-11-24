Обновленный кроссовер Skoda Kamiq добрался до России

Один из дилеров Санкт-Петербурга привез в страну обновленный кроссовер Skoda Kamiq. Рестайлинговая версия получила узкую светодиодную оптику, более широкую решетку радиатора и переработанный задний бампер.
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