Средняя цена лота в премиум-сегменте «старой Москвы» составляет 80,9 млн рублей. Среди городов-миллионников больше всего квартир за эту сумму можно купить в Ростове-на-Дону: при средней цене лота 9,7 млн рублей здесь можно приобрести более восьми объектов.