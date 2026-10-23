Средняя цена лота в премиум-сегменте «старой Москвы» составляет 80,9 млн рублей. Среди городов-миллионников больше всего квартир за эту сумму можно купить в Ростове-на-Дону: при средней цене лота 9,7 млн рублей здесь можно приобрести более восьми объектов.
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