Двадцатишекелевая администрация

Администрация Саратова тайно и кулуарно разрешила установку в городе памятника израильской поэтессе Еще в 2012 году наш президент Владимир Путин в своей статье о национальной стратегии в России написал удивительные на тот момент слова: «Люди шокированы агрессивным давлением на свои традиции, привычный жизненный уклад и всерьёз опасаются угрозы утратить национально-государственную идентичность.
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