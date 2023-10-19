Двадцатишекелевая администрация

Администрация Саратова тайно и кулуарно разрешила установку в городе памятника израильской поэтессе Еще в 2012 году наш президент Владимир Путин в своей статье о национальной стратегии в России написал удивительные на тот момент слова: «Люди шокированы агрессивным давлением на свои традиции, привычный жизненный уклад и всерьёз опасаются угрозы утратить национально-государственную идентичность.