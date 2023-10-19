БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Двадцатишекелевая администрация

Двадцатишекелевая администрация

  Администрация Саратова тайно и кулуарно разрешила установку в городе памятника израильской поэтессе   Еще в 2012 году наш президент Владимир Путин в своей статье о национальной стратегии в России написал удивительные на тот момент слова:   «Люди шокированы агрессивным давлением на свои традиции, привычный жизненный уклад и всерьёз опасаются угрозы утратить национально-государственную идентичность.

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Владимир Грачев
&quot;Пятая&quot; колонна в действии?
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