Военное обозрение

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Польша подписала окончательный контракт на закупку южнокорейских мультикалиберных РСЗО К239 Chunmoo

Польша подписала окончательный контракт на закупку южнокорейских мультикалиберных РСЗО К239 Chunmoo

Рамочное соглашение Министерств обороны Польши и Южной Кореи, подписанное в октябре этого года, переросло в окончательный контракт, по которому польская армия получит модульные мультикалиберные РСЗО К239 Chunmoo.

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