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В Тюмени УФАС пригрозило продавцам воды за необоснованный рост цен в условиях ЧС

В Тюмени УФАС пригрозило продавцам воды за необоснованный рост цен в условиях ЧС

Тюменское УФАС вынесло 12 предостережений продавцам бутилированной воды объёмом от 5 литров. Поводом стали жалобы жителей на рост цен в период режима чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе ведомства.

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