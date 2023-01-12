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«За что ему извиняться? Обсудили после соревнований и забыли». Гуменник о том, извинялся ли Семененко за то, что обошел его на ЧР-2023

Российский фигурист Петр Гуменник высказался о ситуации на чемпионате России-2023, когда он набрал одинаковые баллы с Евгением Семененко.

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